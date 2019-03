Die außen- und sicherheitspolitischen Aspekte der Einführung des Mobilfunkstandards 5G in Deutschland beschäftigen den Auswärtigen Ausschuss am Mittwoch, 13. März, in einem öffentlichen Fachgespräch. Die Sitzung unter Vorsitz von Norbert Röttgen (CDU/CSU) beginnt um 14.30 Uhr und dauert voraussichtlich dreieinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.