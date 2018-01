Liveübertragung: Donnerstag, 1. Februar, 9.45 Uhr

Die Fraktion der Alternative für Deutschland will die „Demokratieklausel“ wieder einführen. Ein dazu vorgelegter Antrag wird am Donnerstag, 1. Februar 2018, in erster Lesung durch den Bundestag beraten. Noch steht nicht fest, in welchen Ausschuss die Vorlage nach 45-minütiger Debatte überwiesen werden soll. Die als „Demokratieklausel“, „Demokratieerklärung“ oder „Extremismusklausel“ eingeführte war im Jahr 2011 auf Initiative von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) eingeführt und im Jahr 2014 von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) wieder abgeschafft worden.

Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung

Diese Erklärung sollten Vereine oder Bürgerinitiativen unterschreiben, wenn sie für ihre Projekte gegen Extremismus Fördergelder aus den Töpfen des Bundesfamilienministeriums erhalten wollten. Bei der Opposition und den betroffenen Vereinen und Initiativen stieß dies jedoch auf Kritik. Es sollte bestätigt werden, dass sich die Unterzeichner zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten.



Als Träger der geförderten Maßnahmen sollte zudem im der Möglichkeiten und auf eigene Verantwortung dafür Sorge getragen werden, dass die als Partner ausgewählten Organisationen und Referenten sich ebenfalls den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Keinesfalls durfte der Anschein erweckt werden, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materieller oder immaterieller Leistungen Vorschub geleistet werde. (hau/24.01.2018)