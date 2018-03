Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 12.45 Uhr

Die Fraktion Die Linke will Betriebsratswahlen erleichtern und Betriebsräte besser schützen. Ein dazu vorgelegter Antrag (19/860) steht am Donnerstag, 15. März 2018, auf der Tagesordnung des Bundestags. Nach 45-minütiger Debatte soll der Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.



Betriebsratswahlen müssen gefördert werden



Die Linksfraktion schreibt in ihrem Antrag, gute Arbeit sei nicht nur unbefristet und tarifvertraglich abgesichert „sondern auch mitbestimmt“. Trotzdem gebe es in neun von zehn Betrieben, die die Voraussetzungen erfüllen, keinen Betriebsrat, wird kritisiert und verlangt: „Der Gesetzgeber muss Betriebsratswahlen insgesamt fördern.“ Schließlich sei betriebliche Mitbestimmung gelebte Demokratie. Die Beteiligung der Beschäftigten stelle sicher, dass der Wandel der Arbeitswelt nicht allein den Arbeitgebern und ihrer Profitlogik überlassen wird.



Zusammen mit den Gewerkschaften sei es Aufgabe von Betriebsräten, zu verhindern, dass die Konkurrenz zwischen den Betrieben auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird und diese gegeneinander ausgespielt werden. Es sei ihre Aufgabe, die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzgesetzen und -verordnungen zu überwachen. „Die Aufgabe des Gesetzgebers ist es, hierzu gute Rahmenbedingungen zu schaffen“, schreiben die Abgeordneten.



Sachverständige Berater für den Betriebsrat



Die Bundesregierung wird daher von der Fraktion aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem das vereinfachte Wahlverfahren nach Paragraf 14a des Betriebsverfassungsgesetzes in Betrieben bis zu 100 Arbeitnehmern und die Option auf das vereinfachte Wahlverfahren in Betrieben bis zu 200 Arbeitnehmern ermöglicht wird.



Außerdem soll nach den Vorstellungen der Linksfraktion gesetzlich geregelt werden, dass der Betriebsrat sachverständige Berater seiner Wahl zu seiner Unterstützung hinzuziehen kann, „ohne dass dies einer näheren Vereinbarung mit dem Arbeitgeber bedarf“. Hält der Arbeitgeber die zwischen dem Berater und dem Betriebsrat getroffene Vereinbarung dem Grunde oder der Höhe nach für unangemessen, soll er nach Ansicht der Abgeordneten innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Ankündigung des Vertragsschlusses die Einigungsstelle anrufen können. Der Spruch der Einigungsstelle solle dann die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen. (hau/06.03.2018)