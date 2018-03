Die Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) hat angekündigt, am Freitag, 23. März 2018, vor Eintritt in die Tagesordnung einen Geschäftsordnungsantrag vorlegen zu wollen. Die Abgeordneten verlangen die Erweiterung der Tagesordnung um einen Antrag (19/1376) für eine Subsidiaritätsrüge auf EU-Ebene. Die AfD fordert darin, dass die Bundesregierung die Vorschläge für eine EU-Verordnung zur Senkung der Kohlendioxidemission von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715 / 2007 (Neufassung) des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festsetzung von Emissionsnormen ablehnen soll.

Die Vorschläge würden eine unverhältnismäßige Belastung für ein bestimmtes Segment der europäischen Automobilindustrie darstellen, heißt es in dem Antrag. Die Verordnung hätte Strafzahlungen fast nur zulasten der deutschen Automobilindustrie und zugunsten des EU-Haushalts zur Folge und würde zwangsläufig zu gravierenden Entlassungen in der deutschen Automobilindustrie und bei Zulieferern führen.

Da Strafzahlungen von erwarteten 4.000 Euro pro Fahrzeug von der deutschen Automobilindustrie vermutlich an die Kunden weitergegeben würden, führe dies zu einer Art „Luxus-Steuer“ für alle Mittel- und Oberklasseautos. Dies würde massive Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie und ihre Beschäftigten haben und könne den Industriestandort Deutschland in seiner Substanz gefährden, meint die AfD. Die Fraktion fordert weiter, den Antrag im Anschluss an den Tagesordnungspunkt an die Ausschüsse zur weiteren Beratung zu überweisen. (eis/22.03.2018)