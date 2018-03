Liveübertragung: Freitag, 23. März, 14 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt am Freitag, 23. März 2018, eine Regierungserklärung zur Gesundheitspolitik in dieser Wahlperiode ab, an die sich eine Aussprache anschließt. Die Regierungserklärung und Aussprache sollen insgesamt eine Stunde dauern. (sas/16.03.2018)