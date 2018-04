Liveübertragung: Donnerstag, 26. April, 14.40 Uhr

Über die Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr in Mali im Rahmen der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali („Minusma“) entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 26. April 2018, im Anschluss an die 45-minütige Debatte in namentlicher Abstimmung. Den Abgeordneten liegt zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Antrag (19/1098) ein Bericht des Haushaltsausschusses zur Finanzierung gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages (19/1743) sowie eine Beschlussvorlage des Auswärtigen Ausschusses (19/1742) vor. Darin wird die Zustimmung zu dem Antrag und damit die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes empfohlen. Abgestimmt wird auch über einen Entschließungsantrag der Linken (19/1846).

Mehr Personal eingeplant

Der Regierungsantrag sieht vor, den bis Ende April 2018 befristen Einsatz um 13 Monate bis Ende Mai 2019 verlängern. Statt wie bisher bis zu tausend sollen dann bis zu 1.100 Soldatinnen und Soldaten in dem westafrikanischen Land eingesetzt werden können. Die Personalobergrenze soll auch vorübergehend überschritten werden können.

Die Aufgaben des deutschen Kontingents betreffen Führungs-, Verbindungs-, Beobachtungs- und Beratungsaufgaben, Schutz- und Unterstützungsaufgaben, Aufklärung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Lufttransport einschließlich Verwundetenlufttransport und bei Bedarf Luftbetankungen für französische Streitkräfte sowie Ausbildungshilfe für Angehörige der Vereinten Nationen in Minusma-Hauptquartieren.

Regierung: Stabilisierung wichtiges Ziel der Afrikapolitik

Die Bundesregierung beziffert die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Zeit vom 1. Mai 2018 bis 31. Mai 2019 auf voraussichtlich rund 268,6 Millionen Euro. Sie bezeichnet die Stabilisierung Malis als einen Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region und als wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregierung.

Als Kernland der Sahelzone spiele Mali eine Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung der gesamten Sahel-Region, nicht zuletzt aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters von Herausforderungen wie Terrorismus, organisierter Kriminalität, irregulärer Migration und Schleusertätigkeiten, heißt es in der Vorlage.

Entschließungsantrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Entschließungsantrag auf, die Beteiligung der Bundeswehr an der Mission „Minusma“ zu beenden und die Einsatzkräfte abzuziehen. Auch die deutsche Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission „EUTM Mali“ müsse beendet werden.

Darüber hinaus solle die Ausrüstungs- und Ertüchtigungshilfe für Mali eingestellt werden. Von weiteren Verhandlungen mit Mali über ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen soll die Regierung nach dem Willen der Linken Abstand nehmen. (hau/ahe/25.04.2018)