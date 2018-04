Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit befasst sich am Mittwoch, 25. April 2018, mit den Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (Ukraine) am 26. April 1986. Das Thema wird als öffentlicher Tagesordnungspunkt im Rahmen einer ansonsten nichtöffentlichen Ausschusssitzung behandelt. Der Tagesordnungspunkt soll gegen 12.30 Uhr aufgerufen und eine halbe Stunde lang beraten werden.

Der Tagesordnungspunkt wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zu den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe liegen den Abgeordneten ein Bericht des Bundesumweltministeriums über den aktuellen Sachstand zu Arbeiten, Finanzierung und Problemen am Atomkraftwerk-Standort Tschernobyl sowie ein Bericht der Ausschussvorsitzenden Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) über ihre Reise in die Ukraine vom 10. bis 13. April 2018 vor. (vom/19.04.2018)