Ohne vorherige abschließende Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, über eine Reihe von Vorlagen abstimmen.

Afrikanische Schweinepest: Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) soll in Zukunft wirksamer bekämpft werden können. Dazu haben CDU/CSU und SPD (19/2977) und die Bundesregierung (19/3069) wortgleiche Gesetzentwürfe vorgelegt, über die der Bundestag auf der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft abstimmen wird. Den zuständigen Behörden soll es erleichtert werden, unter anderem ein Gebiet absperren zu können, den Personen- oder Fahrzeugverkehr für bestimmte Gebiete zu beschränken oder eine vermehrte Suche von toten Wildschweinen anzuordnen, um die Infektion gesunder Tiere zu verhindern. Durch die Änderung des Bundesjagdgesetzes sollen die Bundesländer außerdem Ausnahmen für die Jagd in Setz- und Brutzeiten festlegen – also in der Zeit, die Elterntiere benötigen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Die Afrikanische Schweinepest befällt als Viruserkrankung ausschließlich Haus- und Wildschweine. Die Fraktionen sehen Handlungsbedarf, weil seit Jahren Fälle beim Schwarzwild in Weißrussland, der Ukraine, Moldawien und Russland auftreten und seit dem Frühjahr 2014 im Grenzgebiet zu diesen Drittländern in Litauen, Lettland, Estland und Polen ebenfalls Fälle von ASP festgestellt wurden. Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme (19/3827) den Entwurf der Bundesregierung begrüßt, aber auch kritisiert, dass den Bundesländern durch die geplanten Maßnahmen erhebliche Kosten aufgrund von Entschädigungsleistungen entstehen können. Deshalb sollen zusätzliche Bundesmittel für präventive Maßnahmen sowie für das Krisenmanagement zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesregierung widersprach mit dem Hinweis auf die grundgesetzlich geregelte Aufgaben- und Kompetenzverteilung und der daraus folgenden Finanzierungsverantwortung.

Weltfriedenstag als europäischer Feiertag: Die Fraktion Die Linke möchte den Weltfriedenstag am 1. September als europäischen Feiertag in ganz Europa begehen. Sie fordert die Bundesregierung auf, auf EU-Ebene eine entsprechende Initiative zu ergreifen. Über den Antrag wird direkt abgestimmt.

Multiresistente Keime im Wasser: Der Bundestag stimmt über eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (19/3240) zu einem Antrag der Grünen (19/1159) ab, das Wasser vor multiresistenten Keimen zu schützen. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, den Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft zu reduzieren und den Einsatz sogenannter Reserveantibiotika in der Tierhaltung zu beenden. Durch die systematische Sammlung von Gewässerdaten sollen die Behörden in die Lage versetzt werden, Wasserverunreinigungen aufzudecken. Gleichzeitig sollen diese Daten zur verstärkten Erforschung der Entstehung und Verbreitung multiresistenter Keime genutzt werden. Bei der Herstellung und Entwicklung von Medikamenten solle die Umweltverträglichkeit zum Prüfkriterium gemacht werden. Durch verschiedene Maßnahmen solle außerdem der Verschwendung und falschen Entsorgung von Medikamenten, vor allem ins Wasser, vorgebeugt werden. Schließlich solle ein Finanzierungskonzept zur Vorbeugung und Entfernung von problematischen Stoffen aus dem Wasser entwickelt werden.

Reduktionsziele bei den Kohlendioxidemissionen: Der Bundestag stimmt über Anträge der AfD (19/2688), der FDP (19/2673) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/2110) zu den EU-weiten Reduktionszielen beim Kohlendioxidausstoß ab. Dazu wird der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung vorlegen. Der Antrag der Grünen sieht höhere Reduktionsziele vor. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, im Europäischen Rat durchzusetzen, dass die Reduktion von Kohlendioxidemissionen bei neu zugelassenen Autos auf 45 Prozent im Jahr 2025 sowie auf 75 Prozent im Jahr 2030 gegenüber dem Wert des Jahres 2021 erhöht wird. Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission sieht der Vorlage nach lediglich eine Absenkung um 15 Prozent (2025) beziehungsweise 30 Prozent (2030) vor. In die andere Richtung geht der Antrag der AfD, die Kohlendioxid-Grenzwerte für Pkw mit der EU neu festzulegen. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, den Kohlendioxid-Grenzwert pro Kilometer für neu zugelassene Pkw in der Europäischen Union neu zu verhandeln. Der Grenzwert, der mit dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt wird, solle dem alten Messverfahren NEFZ entsprechen. Der neue Grenzwert, ab dem Strafzahlungen fällig werden, solle bei 130 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer liegen. Die FDP will Kohlendioxid-Grenzwerte für neue Pkw abschaffen und die Klimaziele durch den Emissionshandel zu erreichen. Die Bundesregierung solle den EU-Vorschlag (Ratsdokument14217 / 17) ablehnen und sich weder für eine verpflichtende Elektroauto-Quote einsetzen noch einer solchen Quote zustimmen.

Regeln für den Versicherungsbetrieb: Die Regeln für den Versicherungsvertrieb werden neu gefasst. Dazu hat die Bundesregierung eine Verordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016 / 97 über Versicherungsvertrieb erlassen. Zu dieser Verordnung hat der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung erarbeitet, über die der Bundestag abstimmt. Neu gefasst worden sind vor allem die Vorschriften über die Erlaubniserteilung für den Versicherungsvertrieb, die Regeln zur Berufshaftpflicht sowie zur Weiterbildung von Versicherungsvertretern. Der durch die Verordnung entstehende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird mit rund 5,5 Millionen Euro angegeben.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über neun Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern ab, die beim Bundestag eingegangen sind. Die Beschlussempfehlungen beziehen sich auf die Sammelübersichten 83 bis 92 des Petitionsausschusses (19/4261, 19/4262, 19/4263, 19/4264, 19/4265, 19/4266, 19/4267, 19/4268, 19/4269, 19/4270). (vom/hau/17.09.2018)