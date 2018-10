Mit dem Entwurf der Bundesregierung für ein Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (19/4453) setzt sich der Ausschuss für Gesundheit am Mittwoch, 10. Oktober 2018, in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Dazu liegen auch Anträge der AfD und der Linken vor. Die Sitzung unter Vorsitz von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt darauf, sowohl in den Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen mehr Pflegestellen zu schaffen. So sollen unter anderem 13.000 Stellen in der stationären Altenpflege neu geschaffen und von der gesetzlichen Krankenversicherung ohne finanzielle Beteiligung der Pflegebedürftigen finanziert werden. Einrichtungen mit bis zu 40 Bewohnern erhalten eine halbe Pflegestelle, Einrichtungen mit 41 bis 80 Bewohnern eine Pflegestelle, Einrichtungen mit 81 bis 120 Bewohnern eineinhalb und Einrichtungen mit mehr als 120 Bewohnern zwei Pflegestellen zusätzlich.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass jede zusätzliche oder aufgestockte Pflegestelle am Krankenhausbett künftig vollständig von den Kostenträgern, der gesetzlichen sowie der privaten Krankenversicherung, refinanziert wird, um die Personalausstattung in der Pflege zu verbessern. Diese Regelung soll bis zum Inkrafttreten einer grundsätzlichen Neuregelung‎ zur Pflegepersonalkostenfinanzierung gelten.

Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser soll außerdem nach dem Willen der Bundesregierung ab dem Jahr 2020 auf eine neue, von den Fallpauschalen unabhängige, krankenhausindividuelle Vergütung umgestellt werden.

Antrag der AfD

Die AfD setzt sich in ihrem Antrag (19/4537) für gleiche Finanzierungsgrundlagen für die Erbringung behandlungspflegerischer Leistungen in der stationären, ambulanten und häuslichen Pflege ein. Die medizinische Behandlungspflege will sie in die alleinige Leistungspflicht der Krankenkassen überführen und aus den Pflegesätzen herauslösen. Die Behandlung von pflegebedürftigen Heimbewohnern bei der Finanzierung von medizinisch behandlungspflegerischen Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung sei ungerecht und müsse beendet werden, schreibt die Fraktion.

Da die Pflegekassen nur die gesetzlich festgelegten Pauschalbeträge je Pflegegrad zahlten, trage der gesetzlich versicherte Heimbewohner einen großen Teil der medizinisch verordneten behandlungspflegerischen Leistungen selbst. Für privat versicherte Heimbewohner gelte dies entsprechend.

In der häuslichen Pflege übernehme jedoch die gesetzliche Krankenkasse alle Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. Diese unterschiedliche Regelung führe dazu, dass stationäre Pflegeeinrichtungen deutlich weniger von den Pflegekassen für die gleichen, hochkomplexen Pflegeleistungen vergütet bekommen als es im ambulanten oder häuslichen Bereich der Fall sei. Gleichzeitig müssten die Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen die fehlende Refinanzierung durch hohe Eigenanteile an den Heimkosten ausgleichen, obwohl auch sie Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlten.

Anträge der Linken

Die Linke fordert in ihrem ersten Antrag (19/4523) unter anderem, Berufe wie Hebammen und Entbindungspfleger, Heilmittelberufe, Ärztinnen und Ärzte sowie Reinigungspersonal bedarfsgerecht zu finanzieren und ein Instrument zur Ermittlung des Personalbedarfs zu entwickeln, um diesen berechnen zu können. Den Ländern solle als Anreiz für jeden zusätzlich in Krankenhäuser investierten Euro aus Bundesmitteln ein weiterer Euro für Krankenhausinvestitionen bis zu einer Gesamthöhe von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr und auf zehn Jahre begrenzt gezahlt werden. Rehabilitationskliniken sollten in die Personalregelungen einbezogen werden.

Im Antrag zur Altenpflege (19/4524) verlangt Die Linke, die vollständige Refinanzierung tariflicher Bezahlung auch in der häuslichen Krankenpflege gesetzlich sicherzustellen. Für die stationäre Altenpflege will die Fraktion ein wissenschaftliches Personalbemessungsverfahren einführen, damit zusätzlich nur Fachkräfte in stationären Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Die Kosten der medizinischen Behandlungspflege in stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen nach Meinung der Fraktion gesetzlich vollständig refinanziert werden. Für die Altenpflege wünschen sich die Abgeordneten eine Investitionsoffensive. (pk/02.10.2018)

Zeit: Mittwoch, 10. Oktober 2018, 14 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich bis beim Sekretariat des Ausschusses (Fax: 030/227-36724, E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

