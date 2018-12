Liveübertragung: Donnerstag, 13. Dezember, 14.55 Uhr

Im Anschluss an die Wahlen zu Gremien debattiert der Bundestag in einer von der AfD-Fraktion verlangten Aktuellen Stunde am Donnerstag, 13. Dezember 2018, über das Thema „Forderung der Jungsozialisten nach Abschaffung des Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches – Abtreibung bis zum neunten Monaten“. (vom/12.12.2018)