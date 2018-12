Liveübertragung: Freitag, 14. Dezember, 10.05 Uhr

Drei Oppositionsanträge, die sich mit der Zukunft des Wissenschaftsstandortes Deutschland beschäftigen, berät der Bundestag am Freitag, 14. Dezember 2018, in einer einstündigen Debatte. Erstmalig beraten die Abgeordneten dann über einen Antrag der FDP (19/5077), in dem diese unter anderem den Aufbau einer „Nationalen Agentur für Wissenschaftliches Talent“ fordert, um Spitzenforscher zu gewinnen. Ebenfalls debattiert werden ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft wirksam begrenzen“ (19/6420), ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit der Überschrift „Eine weltoffenes Land für freie Wissenschaft“ (19/6426) und ein Antrag der AfD mit dem Titel „Wissenschaftlichem Nachwuchs in Deutschland eine Perspektive geben“ (19/6424). Anschließend sollen alle Vorlagen zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Gewinnung von Spitzenforschern forcieren

In ihrem Antrag weist die FDP daraufhin, dass der Wohlstand Deutschlands als Wissens- wie Industriegesellschaft entscheidend davon abhänge, wie weit es gelinge, in Wissenschaft, Forschung und Transfer international eine Spitzenstellung einzunehmen und zu halten. Um dies zu schaffen, müsse Deutschland weit mehr als bislang tun. Deutsche Talente müssten bestmöglich gefördert werden. Darüber hinaus fordert die FDP zum einen, exzellente Wissenschaftler aus anderen Ländern zu gewinnen und zu gehalten („Brain Gain“), und zum anderen, deutsche Wissenschaftler, die in den USA und anderen Ländern forschten, wieder für Deutschland zurückzugewinnen.

Dazu plädiert die FDP in ihrem Antrag für den Aufbau einer „Nationalen Agentur für Wissenschaftliches Talent“ (National Agency for Scientific Talent), in der modernste Methoden der Personalrekrutierung in der Wirtschaft und der Headhunting-Branche für die Personalgewinnung von Top-Wissenschaftlern und Wissenschaftstalenten genutzt werden, um gezielt diejenigen zu gewinnen, die Forschung, Wissenschaft und Transfer voranbringen. Ferner solle ein „Frühwarnsystem“ aufgebaut werden, das einerseits aufkommende frühe Trends in der Wissenschaft und Forschung sowie Gründungen, Patente und webbasierte Indikatoren von Beginn an identifiziert beziehungsweise sichtbar macht und andererseits Wanderungsbewegungen von Wissenschaftlern anzeigt, damit Deutschland bereits zu Beginn neuer Entwicklungen agieren kann.

FDP fordert „qualifizierte Studie“

Neben weiteren Vorschlägen will die FDP zudem eine qualifizierte Studie zur aktuellen Zusammensetzung des wissenschaftlichen Personals in Deutschland erstellen. Derzeit seien keine genauen Daten und Zahlen dazu bekannt, wie sich deutsche Wissenschaftler in der Welt bewegen, warum und für wie lange sie Deutschland verlassen, warum, wann und wie viele internationale Wissenschaftler nach Deutschland kämen, bleiben oder weiterziehen.

Die Push- und Pull-Faktoren müssten identifiziert werden. Hier bedürfe es Klarheit, um gezielt Ursachen für Abwanderung und Zuwanderung anzugehen und ebenfalls gezielt Maßnahmen zur Gewinnung der besten Köpfe ergreifen zu können.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die durch Zeitverträge befristete Finanzierung des Wissenschaftssystems zu beenden und eine dauerhafte Finanzierung sicherzustellen. Die Einnahmesituation der Länder müsse mittelfristig durch die stärkere Besteuerung von Vermögen und hohen Einkommen verbessert werden. Darüber hinaus verlangt die Fraktion eine Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.

Darüber hinaus sollen Karrierewege und Personalstrukturen in der Wissenschaft reformiert werden, um dem Wissenschaftspersonal eine breitere Berufsperspektive neben der Professur zu ermöglichen.

Antrag der AfD

Die AfD will, dass die Entwicklung einer geschlossenen Strategie für eine Außenwissenschaftspolitik vorangebracht wird. Auch solle ein Einwanderungsgesetz vorgelegt werden, das an nationalen Interessen und Präferenzen ausgerichtet ist. Kooperationen zwischen Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen sollten künftig enger miteinander vernetzt werden.

Voranbringen will die Fraktion auch den Aufbau von Infrastrukturzentren zur gemeinsamen Nutzung durch Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen die Internationalisierung des Wissenschaftssystems vorantreiben und die Attraktivität der Studien- und Arbeitsbedingungen in Wissenschaft und Forschung verbessern. Ferner fordern sie die Bundesregierung auf, die Wahrung der Wissenschaftsfreiheit zu einem wichtigen Ziel der Außen- und Menschenrechtspolitik zu machen.

So sollten bei Forschungskooperationen Staaten mit schwach ausgeprägter Wissenschaftsstruktur in der Weiterentwicklung ihrer Hochschul- und Forschungseinrichtungen unterstützt und gezielt Austauschprogramme für Wissenschaftspersonal und Studierende angestoßen werden. (rol/sas/vom/12.12.2018)