Liveübertragung: Donnerstag, 17. Januar, 16.35 Uhr

Über die Möglichkeiten, den Friedensprozess zwischen Äthiopien und Eritrea zu unterstützen, diskutiert der Bundestag am Donnerstag, 17. Januar 2019. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte stimmen die Abgeordneten über einen Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD ab (19/4847). Der Auswärtige Ausschuss hat dazu eine Beschlussvorlage eingebracht (19/5644), in der die Annahme des Antrags empfohlen wird. Ebenfalls abgestimmt werden Anträge der Fraktion der FDP (19/4837) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/6109). Auch zu den Oppositionsanträgen wird der Auswärtige Ausschuss jeweils eine Beschlussempfehlung vorlegen.

Koalition: Politische Öffnung vorantreiben

Die Koalitionsfraktionen fordern in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, Äthiopien und Eritrea dabei zu unterstützen, „baldmöglichst weitere Schritte zur vollständigen Normalisierung ihres bilateralen Verhältnisses zu unternehmen“. Außerdem solle sie beiden Regierungen gegenüber dafür eintreten, den Friedensprozess auch dafür zu nutzen, „politische Öffnung und ökonomische Transformation voranzutreiben und diese institutionell zu verankern, damit jungen Menschen in der Region Perspektiven auf politische und soziale Teilhabe geboten werden“.

Weitere Forderungen zielen – „im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel“ – auf eine stärkere finanzielle Unterstützung für den Aufbau des Bildungssystems in Äthiopien sowie eine mögliche Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit mit Eritrea, „sobald die innenpolitischen und innergesellschaftlichen Voraussetzungen in Eritrea dafür erfüllt sind“.

FDP: UN-Sanktionen gegen Eritrea überprüfen

Nach dem Willen der Liberalen soll die Bundesregierung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit insbesondere grenzüberschreitende Projekte und Maßnahmen zum Aufbau des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austauschs fördern und zudem die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen Eritrea auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls für eine Lockerung oder Aufhebung einzutreten.

Weitere Forderungen in dem FDP-Antrag zielen unter anderem auf mehr Kohärenz bei Stabilisierungs- und Entwicklungsprogrammen der EU am Horn von Afrika beziehungsweise im östlichen und südlichen Afrika ab.

Grüne: Abkommen von Algier aus dem Jahr 2000 umsetzen

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, den Friedensprozess zwischen Äthiopien und Eritrea gemeinsam mit der EU und dem EU-Sonderbeauftragten und in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und der Intergovernmental Authority on Development für das Horn von Afrika umfassend und nachhaltig zu unterstützen sowie konkrete Unterstützungsmaßnahmen insbesondere zur Beendigung des Grenzkonfliktes und zur Umsetzung des Abkommens von Algier aus dem Jahr 2000 anzubieten. (ahe/hau/02.01.2019)