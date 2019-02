Liveübertragung: Freitag, 1. Februar, 12.45 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 1. Februar 2019, erstmalig eine Stunde lang über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Stopp der Plastikflut in den Meeren (19/5230). Im Anschluss daran soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit überwiesen werden. Einen weiteren Antrag der Grünen für die Umsetzung der Strategie gegen Plastikmüll (19/6129) hat der Bundestag von der Tagesordnung abgesetzt.

Einsatz gegen die Vermüllung der Weltmeere

Die Fraktion fordert in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, sich verstärkt gegen die Vermüllung der Weltmeere durch Plastik einzusetzen. Konkret fordert sie eine „internationale Konvention zur Beendigung des Eintrags von Plastikmüll“.

Weiterhin soll die Bundesregierung nach Willen der Grünen ein „sofortiges Moratorium für jegliche Plastikmüllexporte in Länder mit nachweislich schlechteren Müllentsorgungssystemen“ aussprechen und perspektivisch ein generelles Exportverbot von Müll und Schrott beschließen.

„Verbindliches Abfallvermeidungsziel festschreiben“

In dem von der Tagesordnung abgesetzten Antrag plädieren die Grünen für ein verbindliches Abfallvermeidungsziel, eine Abgabe auf Wegwerfprodukte, eine Verschärfung der Pfandregelungen und die deutschlandweite Einführung einer Wertstofftonne. Konkret schlagen die Abgeordneten unter anderem vor, ein Abfallvermeidungsziel für Verpackungsmüll von 110 Kilogramm pro Kopf bis 2030 festzuschreiben. Dazu sollen Plastikverpackungen nur 18 Kilogramm pro Kopf beitragen dürfen.

Zudem wollen die Grünen Einweggetränkeverpackungen verdrängen: Im Verpackungsgesetz soll laut Antrag eine verbindliche Mehrwegquote von 80 Prozent bis 2025 festgehalten werden. Pfand-Ausnahmen bei Einwegverpackungen sollen demnach gestrichen werden. Außerdem schlagen die Grünen eine Neuorganisation der Wertstoffsammlung vor. Die Wertstoffsammlung soll dem Antrag zufolge in kommunale Verantwortung übergehen. Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen sollen gemeinsam in einer Wertstofftonne gesammelt werden. (scr/sas/29.01.2019)