In seiner nächsten Sitzung wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) erstmals einen leitenden Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts hören, das in der Vorgeschichte des radikalislamischen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eine umstrittene Rolle gespielt hat. Der Zeuge Axel Bédé war in den Jahren 2015 und 2016, als der spätere Attentäter Anis Amri sich in Deutschland aufhielt, in der Abteilung 5 (Staatsschutz) Leiter des Dezernats für Islamismusbekämpfung. Abgesehen von ihm sind für Donnerstag, 14. Februar 2019, zwei Staatsanwälte geladen, die über Bagatelldelikte Amris berichten können. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Manipulierte Aktennotiz

Dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) wurde nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz eine Serie von Pannen und schwer nachvollziehbaren Entscheidungen im Umgang mit Amri angekreidet. Der Sonderermittler Bruno Jost, der die Vorgeschichte des Attentats aus Berliner Sicht aufzuarbeiten hatte, sprach sogar von „katastrophalen Zuständen“ in der Behörde.

Er stellte unter anderem fest, dass nach dem Anschlag vom 19. Dezember 2016 im LKA eine Aktennotiz von Anfang November manipuliert wurde, um zu vertuschen, dass es möglicherweise eine Handhabe gegeben hätte, den späteren Attentäter rechtzeitig festzusetzen. So wurde aus dem laut Ursprungsversion „gewerbsmäßigen“ Drogenhändler Amri ein kleiner Gelegenheitsdealer in der frisierten Fassung.

Gefährdung durch Amri umstritten

In den Gesichtskreis der Berliner Polizei geriet Amri spätestens Mitte Februar 2016, als er auf dem Zentralen Omnibusbahnhof, aus Nordrhein-Westfalen kommend, einer Streife auffiel. Die Beamten beschlagnahmten ein gestohlenes Mobiltelefon. In der Folge wurde Amri in Berlin zwar observiert, allerdings nur tagsüber unter der Woche. Im Nachhinein unverständlich erschien auch, dass die Observierung von der Staatsanwaltschaft zwar bis Oktober genehmigt war, aber bereits im Juni eingestellt wurde.

Die Vermutung steht im Raum, dass dies auf Veranlassung des damaligen CDU-Innensenators Frank Henkel geschah, der die freiwerdenden Kräfte zur Überwachung eines besetzten Hauses in der Rigaer Straße habe nutzen wollen. Die Frage, für wie gefährlich Amri zu halten sei, war zwischen den Landeskriminalämtern in Nordrhein-Westfalen und Berlin umstritten.

Drei V-Leute des LKA im Einsatz

Berlins LKA-Chef Christian Steiof hat Ende November vor dem „Breitscheidplatz“-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses erklärt, seine Behörde habe damals drei Informanten geführt, die auch mit Amri in Berührung gekommen seien, zwei im Drogenmilieu, einen in der Islamistenszene. Einer dieser V-Leute habe vor dem Anschlag von einem Gespräch mit einem Vertrauten Amris berichtet, der erfahren haben wollte, dass sich Amri mit Attentatsplänen trug.

Auch der Zeuge Bédé ist schon vor dem Berliner Untersuchungsausschuss aufgetreten. Er erklärte dort unter anderem, dass Amri im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder nicht erst Anfang Februar 2016, sondern bereits am 25. November des Vorjahres erstmals zur Sprache gekommen sei.

Staatsanwalt aus Arnsberg im Zeugenstand

Aus Nordrhein-Westfalen erwartet der Ausschuss den Arnsberger Staatsanwalt Dr. Wolfgang Kowalzik, der gegen Amri ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem „besonders schweren Fall“ geführt hatte. Der spätere Attentäter vom Breitscheidplatz hatte am 31. Juli 2015 am Bahnhof in Westönnen, einem Ortsteil der südwestfälischen Stadt Werl, zwei Fahrräder entwendet. Er war damals einige Tage lang in einem Asylbewerberheim im nahegelegenen Rüthen untergebracht.

Das Verfahren wurde am 10. August eingestellt, weil der Täter zunächst nicht zu ermitteln war. Als dann die Polizei Amri am 19. August vorladen wollte, stellte sich heraus, dass er am Vortag nach Emmerich am Niederrhein verbracht worden war.

Berliner Staatsanwalt geladen

Einen weiteren Vertreter der Justiz will der Ausschuss in der Person des Berliner Staatsanwalts Jan Hendrik Schumpich hören. Schumpich hatte gegen Amri ein Verfahren wegen „mittelbarer Falschbeurkundung“ eröffnet, nachdem sich dieser im Dezember 2015 bei der Berliner Ausländerbehörde unter dem Falschnamen „Ahmed Zarzour“ vorgestellt hatte und dabei aufgeflogen war.

Im Februar 2016 stellte Schumpich das Verfahren mit eine Begründung ein, aus der Resignation zu sprechen schien, nämlich „weil in Bezug auf die Richtigkeit der durch den Asylbewerber selbst angegebenen Personalien kein öffentlicher Glaube besteht“. (wid/06.02.2019)

Zeit: Donnerstag, 14. Februar 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen