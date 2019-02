Der Finanzausschuss befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit Fragen der Gemeinnützigkeit von Vereinen und Verbänden. In der am Mittwoch, 13. Februar 2019, stattfindenden Anhörung geht es um Anträge der FDP-Fraktion (19/2580) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/7434). Die Sitzung unter Leitung von Bettina Stark-Watzinger (FDP) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert Anpassungen bei der Einstufung der Gemeinnützigkeit von Verbänden. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung in einem Antrag mit dem Titel „Straftaten und Gemeinnützigkeit schließen sich aus“ (19/2580), Körperschaften grundsätzlich nicht mehr in den Genuss der Steuerbegünstigung der Gemeinnützigkeit kommen zu lassen, wenn deren Repräsentanten gegen geltende Strafgesetze verstoßen oder zu einem Rechtsbruch aufrufen.

Namentlich erwähnt wird die Tierrechtsorganisation „Peta“. Führende Repräsentanten von Peta würden Straftaten wie Einbrüche in Viehställe legitimieren, schreibt die FDP-Fraktion.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen Rechtsunsicherheiten für gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen beseitigen. Daher müsse der Katalog an förderfähigen Zwecken durch Aufnahme zivilgesellschaftlicher Themen wie den Einsatz für Frieden, für Menschenrechte oder die Rechte von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen, den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie den Einsatz für eine gleichberechtigte Teilhabe an der digitalen Gesellschaft durch Freifunk-Initiativen modernisiert werden. Außerdem solle eine Bundesbehörde mit Zuständigkeit für das Gemeinnützigkeitsrecht eingerichtet werden.

Die Fraktion will ferner, dass sich die Bundesregierung jedem Versuch von Regierungen oder Parteien entgegenstellt, bestimmte Nichtregierungsorganisationen in ihrer Arbeit zu beschränken. „Die von staatlichen Einflüssen unabhängige Selbstorganisation der Zivilgesellschaft ist eine der wesentlichen Säulen eines liberalen, pluralen und demokratischen Rechtsstaats, wie ihn die Europäische Union (EU) gewährleistet“, heißt es in dem Antrag. (hle/05.02.2019)

Zeit: Montag, 13. Februar 2019, 11.30 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: finanzausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zur Sitzung muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen