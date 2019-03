Das Thema „Berufliche Aus- und Weiterbildung im internationalen Vergleich“ steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ am Montag, 11. März 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zwei Sachverständige geladen

Zum Thema wird die Kommission die beiden Sachverständigen Dr. phil. Patrizia Salzmann und Prof. Mag. Dr. Peter Schlögl befragen. Patricia Salzmann ist Leiterin des Forschungsfeldes 1.3 Forschung und Entwicklung am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen in der Schweiz. Peter Schlögl ist wissenschaftlicher Leiter des Österreichischen Instituts für Bildungsforschung (öibf) in Wien.

Die Kommissionsmitglieder wollen vor allem erfahren, welche Systeme der beruflichen Bildung es in anderen Ländern gibt und ob sie Ansätze zur Weiterentwicklung der deutschen Systeme liefern. Zum Thema „Kompetenzen 4.0“ ist von Interesse, wie andere Ländern informell erworbene Kompetenzen bewerten und ob sich diese Ansätze auf Deutschland übertragen lassen. (vom/06.03.2019)

Zeit: Montag, 11. März 2019, 13 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Liste der geladenen Sachverständigen