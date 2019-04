Der Bundestag hat am Donnerstag, 11. April 2019, erstmals über einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Strategische Förderung und Unterstützung von Social Entrepreneurship in Deutschland“ (19/8567) debattiert. Der Antrag wurde im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, eine soziale Innovationsstrategie auszuarbeiten, die die bisherigen und zukünftigen Maßnahmen bündelt. Die Verantwortung für diesen Bereich müsse im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt werden, ein Staatssekretär müsse mit Koordination und Kommunikation betraut werden.

Darüber hinaus sind nach Ansicht der Abgeordneten zielgruppenspezifische Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten notwendig. Zur Begründung heißt es, zwar habe die Bundesregierung im Koalitionsvertrag die Bedeutung von Social Entrepreneurs festgehalten. Bislang sei allerdings versäumt worden, die Branche angemessen zu fördern. (pez/11.04.2019)