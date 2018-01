Petitionen/Ausschuss - 31.01.2018 (hib 42/2018)

Berlin: (hib/HAU) Heike Brehmer (CDU) leitet in der 19. Wahlperiode den Petitionsausschuss. In Anwesenheit von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bestimmten die 28 Mitglieder des Ausschusses am Mittwoch die Unionsabgeordnete zur Vorsitzenden. Brehmer tritt damit die Nachfolge von Kersten Steinke (Die Linke) an, die dem Petitionsausschuss in den beiden vorangegangenen Wahlperioden vorgesessen hat. Konstituiert hatte sich der Ausschuss bereits am 22. November 2017. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hatte vorübergehend den Vorsitz übernommen.

Von den 28 Mitgliedern des Petitionsausschusses kommen neun von der CDU/CSU-Fraktion und sechs von der SPD-Fraktion. Die AfD-Fraktion stellt vier Mitglieder. Jeweils mit drei Abgeordneten sind die Fraktionen von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss vertreten.

CDU/CSU: Marc Biadacz, Heike Brehmer, Paul Lehrieder, Bernhard Loos, Yvonne Magwas, Andreas Mattfeldt, Josef Oster, Gero Storjohann (Obmann), Sabine Weiss

SPD: Timon Gremmels, Ralf Kapschak, Siemtje Möller, Udo Schiefner, Stefan Schwartze (Obmann), Martina Stamm-Fibich

AfD: Martin Hebner, Johannes Huber (Obmann), Detlev Spangenberg, Wolfgang Wiehle

FDP: Manfred Todtenhausen (Obmann), Alexander Müller, Hartmut Ebbing

Die Linke: Kerstin Kassner (Obfrau), Sören Pellmann, Kersten Steinke

Bündnis 90/Die Grünen: Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer (Obfrau), Daniela Wagner