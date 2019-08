Wirtschaft und Energie/Antwort - 01.08.2019 (hib 850/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Kosten von Antriebsbatterien könnten sich bis 2030 auf etwa 100 Euro pro Kilowattstunde halbieren. Dies erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/11833) auf eine Kleine Anfrage (19/10954) der FDP-Fraktion unter Verweis auf einen "Lernkurvenansatz" bei der gegenwärtigen Entwicklung von Batteriekosten und -nachfrage. Sie legt außerdem dar, dass aus rein technischer Sicht Fahrzeuge in Deutschland bereits heute mit einer entsprechend großen so genannten Traktionsbatterie ausgestattet werden könnten. Allerdings erhöhten sich die Anschaffungskosten erheblich mit der Reichweite. "Um Elektrofahrzeuge kostengünstiger für den Langstreckenbetrieb zu ertüchtigen, bedarf es neuer Batteriekonzepte, die aktuell Gegenstand der Forschung sind", heißt es in der Antwort weiter. Aufgelistet werden darüber hinaus derzeit unterstützte Forschungsprojekte.