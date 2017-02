Die Bundesregierung will den „seit über 50 Jahren geltenden Anspruch von Frauen auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ durchsetzen und hat dazu den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen (18/11133) vorgelegt, der am Donnerstag, 16. Februar 2017, ab 10.25 Uhr in erster Lesung beraten wird. 85 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen, danach wird die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen.



Individueller Auskunftsanspruch

Konkret sieht der Entwurf unter anderem die Einführung eines individuellen Auskunftsanspruches vor. So müssen Arbeitgeber mit mehr als 200 Beschäftigten diesen zukünftig auf Anfrage erläutern, nach welchen Kriterien sie wie bezahlt werden. Außerdem sollen künftig private Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten aufgefordert werden, regelmäßig ihre Entgeltstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu überprüfen.



Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten, die lageberichtspflichtig sind, müssen zudem in Zukunft regelmäßige und für alle einsehbare Berichte über den Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit vorlegen.

Die Regierung sieht den Gesetzentwurf als notwendigen Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft und betont, dass die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland derzeit bei 21 Prozent liegt. (nal/13.02.2017)