Konferenz zu Hass im Netz und Vertrauen in die Medien

Wie entsteht Hass im Netz? Welche Gefahren bergen Verschwörungstheorien? Und was können Medien und Politik dagegen tun? Unter dem Titel "Hass im Netz - No Hate - Verschwörungstheorien - Vertrauen in den Medien" diskutieren Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Montag, 13. Februar 2017, von 10 bis 18 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin. Veranstalterin der Konferenz ist die deutsche Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.

Die Konferenz wird von 13.30 bis 15.30 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Es wird simultan in deutscher, englischer und französischer Sprache gedolmetscht.

Gründe für Hass und Verschwörungstheorien

Im ersten von drei sogenannten Panels geht es um Auftreten und Gründe für Hass und Verschwörungstheorien im Internet. Es beginnt um 10 Uhr und dauert zwei Stunden. Nach der Begrüßung durch Caren Marks (SPD), parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hält Prof. Dr. Andreas Zick vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld einen Expertenvortrag zum Thema "Sozialpsychologische Gründe für Hass im Internet und Verschwörungstheorien".



Im Anschluss spricht Prof. Dr. Matthias Kohring von der Universität Mannheim über "Vertrauen in die Medien, Vertrauensverlust, Gründe für Vertrauensverlust, öffentliche Wahrnehmung von Publizistik und Medien". Zu den Erscheinungsformen von Hass und Verschwörungstheorien in anderen europäischen Ländern folgen Kurzvorträge von Anne Brasseur aus Luxemburg, der Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, von der niederländischen Abgeordneten Marit Maij und von der italienischen Abgeordneten Milena Santerini.

Folgen und Gegenmaßnahmen

Die Folgen von Hass im Internet und Verschwörungstheorien bestimmen das zweite Panel vom 12 bis 13.30 Uhr, das live übertragen wird. Nach einem Grußwort der Initiatorin der Konferenz, der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriela Heinrich, folgt ein Praxis-Vortrag des Bloggers und Online-Publizisten Sascha Lobo. Weitere Expertenvorträge kommen von Johannes Baldauf von der Amadeu-Antonio-Stiftung ("Welche Folgen hat Hass im Netz?") sowie von Bernd Harder von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP - die Skeptiker) zu den Folgen von Verschwörungstheorien. Kurzvorträge von Anne Brasseur und Milena Santerini folgen.



Um Gegenmaßnahmen geht es im dritten Panel von 16 bis 18 Uhr, das Staatssekretär Gerd Billen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eröffnet, ehe Karolin Schwarz die Webseite hoaxmap.org vorstellt und Sebastian Hirsch von der Stiftung Warentest über das sogenannte Debunking spricht. Auch dazu folgen Kurzvorträge von Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. (lau/03.02.2017)