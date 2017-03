In seiner letzten öffentlichen Sitzung wird der 3. Untersuchungsausschuss (NSU II) des Bundestages den Bundesanwalt Dr. Herbert Diemer als Zeugen vernehmen. Die Befragung findet am Donnerstag, 9. März 2017, unter Leitung von Clemens Binninger (CDU/CSU) im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe Hauses in Berlin statt und beginnt um 11 Uhr.

Herbert Diemer gilt als einer der erfahrensten Bundesanwälte beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Im November 2011, kurz nachdem die rechte Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) aufgeflogen war, übernahm Diemer als zuständiger Referatsleiter in der Abteilung Terrorismus beim Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall. Seit Prozessbeginn im Mai 2013 vertritt er federführend die Anklage im Gerichtsverfahren gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer am Oberlandesgericht München.

Zweifel an Anklagethesen

Mit Diemer als finalem Zeugen wird sich der NSU-II-Ausschuss noch einmal ausführlich mit den nach wie vor zahlreichen offenen Fragen im NSU-Komplex auseinandersetzen. Ein zentrales Thema werden unter anderem die vom Generalbundesanwalt in Auftrag gegebenen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes (BKA) sein. Diese sind im Ausschuss immer wieder Gegenstand kritischer Nachfragen gewesen. So sieht der Ausschuss weiterhin Ermittlungsbedarf etwa bei mehreren anonymen DNA-Spuren und den Funkzellendaten, die an den insgesamt zehn Mordtatorten des NSU sichergestellt worden sind.

Laut Anklageschrift des Generalbundesanwalts bestand der NSU einzig aus dem Tätertrio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Als Haupttäter gelten Böhnhardt und Mundlos. Sie sollen die insgesamt zehn Morde, 15 Raubüberfälle und drei Sprengstoffanschläge, die dem NSU aktuell zugerechnet werden, alleine ausgeführt haben. Recherchen von Journalisten und die Arbeit der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse von Bund und Ländern haben jedoch vermehrt Zweifel an dieser These aufkommen lassen.

Gab es mehr NSU-Täter?

Vermutet wird stattdessen, dass der NSU ein bisher nicht vollständig aufgedecktes Netzwerk an Unterstützern hatte und womöglich weitere Personen an der unmittelbaren Planung und Durchführung der Taten beteiligt waren. Auf entsprechende Hinweise hat der NSU-Ausschuss des Bundestages in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen.



Bei dem Mordanschlag auf die Polizistin Michèle Kiesewetter und ihren Kollegen Martin Arnold im April 2007 in Heilbronn hatten Augenzeugen beispielsweise unabhängig voneinander mehrere blutverschmierte Personen in der Nähe des Tatorts gesichtet. Zwischenzeitlich war die Polizei von bis zu sechs Tätern ausgegangen. Warum diese Hypothese dann nach der Enttarnung des NSU fallen gelassen wurde, konnte im Ausschuss bisher nicht vollständig aufgeklärt werden.

Bei einem anderen NSU-Verbrechen, einem Sprengstoffanschlag in Köln, konnte auf Basis von Zeugenaussagen ein Phantombild des Täters erstellt werden. Das sieht allerdings nicht Böhnhardt oder Mundlos ähnlich, sondern einem anderen Neonazi aus Köln, der zudem langjähriger V-Mann des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen war. Inwieweit diese und andere Spuren tatsächlich ausermittelt worden sind, wird eine der Fragen sein, die der Ausschuss mit Diemer diskutieren wird.

Kritik an der Arbeit des Generalbundesanwalts

Zur anhaltenden Kritik an der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex wird sich Diemer wohl ebenfalls verhalten müssen. Auch gegen den Generalbundesanwalt wurden in diesem Zusammenhang mitunter schwere Anschuldigungen erhoben. Die Nebenkläger im NSU-Prozess warfen Diemer und seinen Kollegen unter anderem vor, sie hätten systematisch Akten und Erkenntnisse zurückgehalten, die womöglich einige der weiterhin fragwürdigen Geheimdienstaktivitäten im Umfeld des NSU erhellen könnten. Wie zudem im vergangenen Herbst herauskam, sollen auch beim Generalbundesanwalt möglicherweise relevante Beweismittel vernichtet worden sein.

Der 3. Untersuchungsausschuss soll offene Fragen zur Arbeit der staatlichen Behörden bei den Ermittlungen im Umfeld der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) klären und Handlungsempfehlungen erarbeiten. Nach Abschluss der letzten Sitzung zur Beweisaufnahme am 9. März wird sich der Ausschuss auf seinen Abschlussbericht konzentrieren. Nach derzeitigem Zeitplan soll der Bericht Anfang Juni 2017 veröffentlicht werden. (fza/02.03.2017)

Zeit: Donnerstag, 9. März 2017, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Mittwoch, 8 Uhr, anmelden (E-Mail: 3.ua@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.



