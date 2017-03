Der Unteraus­schuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses widmet sich am Mittwoch, 22. März 2017, dem Gemeinnützigkeitsrecht. In einem öffentlichen Fachgespräch unter Vorsitz von Willi Brase (SPD) stehen drei Experten den Abgeordneten Rede und Antwort. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Ausgestaltung des Gemeinnützigkeitsrechts

Die Anerkennung als gemeinnützig im steuerrechtlichen Sinne ist für zivilgesellschaftliche Organisationen von elementarer Bedeutung. Die derzeitige Ausgestaltung des Gemeinnützigkeitsrechts stoße jedoch bereits seit längerer Zeit auf Kritik. So werde unter anderem moniert, dass das Gemeinnützigkeitsrecht den gesellschaft­lichen Wandel der letzten Jahrzehnte nicht ausreichend widerspiegele und dass in der Abgabenordnung wesentliche gemeinnützige Zwecke fehlten.



Ein weiterer Kritikpunkt sei die vielfach beklagte Rechtsunsicherheit aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungspraxis der Finanzämter, zum Beispiel wenn sich gemeinnützige Organisationen im Rahmen der Verfolgung ihrer satzungsmäßigen Zwecke (auch) politisch artikulieren und engagieren.

Im Fachgespräch soll eruiert werden, welchen Handlungsbedarf es im Bereich des Gemein­nützigkeitsrechts gibt. Von Interesse ist unter anderem, welche Schritte notwendig sind, um zu mehr Rechtssicherheit für gemeinnützige Organisationen zu gelangen und welche Elemente ein modernes Gemeinnützigkeitsrecht enthalten soll. (eis/15.03.2017)

