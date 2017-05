Die Situation von intersexuellen Kindern und Jugendlichen ist Thema eines öffentlichen Expertengespräches der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Die Sitzung unter der Leitung von Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/ Die Grünen), rückt am Mittwoch, 31. Mai 2017, Jugendliche in den Fokus, die genetisch, anatomisch oder hormonell nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind. Sie werden als intergeschlechtlich oder intersexuell bezeichnet. Vier Sachverständige sind zum Gespräch geladen, das um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin stattfindet.

Um Jugendliche zu unterstützen, die queer leben, lesbisch, schwul, trans* oder intergeschlechtlich sind, befasst sich die Kinderkommission in insgesamt vier Sitzungen mit der Situation dieser Jugendlichen. Bei den nächsten Expertengesprächen geht es am 21. Juni um die besondere Situation queerer Mädchen und am 28. Juni um Trans*Jugendliche. (lau/24.05.2017)

Zeit: Mittwoch, 31. Mai 2017, 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen