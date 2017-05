Wie die Zukunft des Petitionswesens aussehen könnte, möchte der Petitionsausschuss unter Vorsitz von Kersten Steinke (Die Linke) in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 29. Mai 2017, diskutieren. Sieben Sachverständige haben sich die Abgeordneten zu der um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin beginnenden Veranstaltung eingeladen.

Die Anhörung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Ursachen für den Rückgang der Zahl der Eingaben

Sie sollen darüber Auskunft erteilen, wie aus ihrer Sicht die Eingabezahlen im Hinblick auf das Petitionsrecht, die rechtliche Stellung und den Aufgabenbereich des Ausschusses als „Seismograf“ einzuordnen sind. Vor dem Hintergrund, dass nach 2015 auch 2016 die Zahl der an den Petitionsausschuss gerichteten Eingaben zurückgegangen ist, wird gefragt, ob aus Sicht der Experten, die Entwicklung der Eingabezahlen auf bestimmte Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Abgeordneten wollen schlussendlich auch von den Experten wissen, welche konkreten Empfehlungen sie dem Ausschuss geben können, um die Eingabezahlen gegebenenfalls wieder zu steigern.

Auskunft erteilen soll unter anderem Dr. Andreas Jungherr von der Universität Konstanz. Seine Forschung konzentriert sich auf die Effekte des Internets auf die politische Kommunikation und die Nutzung digitaler Spurendaten in der Sozialwissenschaft. Dr. Markus Linden vom Forschungszentrum Europa an der Universität Trier ist ebenfalls zu der Anhörung geladen. Der Politikwissenschaftler befasst sich unter anderen mit Fragen der Partizipation in der repräsentativen Demokratie.

Strategisches Reputationsmanagement

Christian Scherg gilt als Experte für Online-Strategieentwicklung sowie als Vordenker des strategischen Reputationsmanagements und soll dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Scherg ist Geschäftsführer der Revolvermänner GmbH, einer Agentur für Reputationsmanagement.

Andreas Kugler sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und ist ebenfalls zu der Anhörung geladen. Von 2011 bis 2016 war er Vorsitzender des Petitionsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. In dieser Wahlperiode fungiert er als stellvertretender Vorsitzender.

Partizipation und Online -Bürgerbeteiligung

Gefragt wird auch Britta Oertel vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Den Fokus legt die Informationswissenschaftlerin bei ihrer Arbeit auf Partizipation und Online-Bürgerbeteiligung. Dr. Klaus Unterpaul ist Referatsleiter im Bayerischen Landtag und ebenfalls in den Ausschuss geladen.

Als weitere Experte ist Ulrich Riehm vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) eingeladen. Riehm hat an dem Forschungsprojekt „Elektronische Petitionen und Modernisierung des Petitionswesens in Europa“ des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mitgearbeitet. (hau/22.05.2017)

Zeit: Montag, 29. Mai 2017, 12 bis 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900



Interessierte Besucher können sich unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des Petitionsausschusses anmelden (Telefon: 030/227-35257, Fax: 030/227-36053, E-Mail: post.pet@bundestag.de). Zur Sitzung muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

