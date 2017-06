Über den Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus (18/11970) berät der Bundestag am Mittwoch, 21. Juni 2017, ab 15.35 Uhr. Nach einstündiger Debatte soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen werden. In dem Bericht rückt der Expertenkreis die Perspektive der Betroffenen in den Vordergrund und verweist auf erste Erkenntnisse zu einem möglichen Antisemitismus bei Geflüchteten. Eingehend betrachtet worden sei auch die Entwicklungen im Internet und in den Sozialen Medien, die zum zentralen Verbreitungsinstrument von Hassbotschaften und antisemitischer Hetze geworden sind, heißt es in der Vorlage.



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Besonders in den Blick genommen worden sei das Thema Prävention, wobei neben Projekten, die sich an Jugendliche richten, vor allem das bisher weitgehend vernachlässigte Thema Erwachsenenbildung stärker im Fokus stehe. Ein verstärktes Augenmerk sei dabei auf die theoretische Auseinandersetzung mit nachhaltigen pädagogischen Ansätzen einer Präventionspädagogik gelegt worden.

Interviews mit Imamen

Ein wichtiges Feld, das schon im ersten Antisemitismusbericht thematisiert worden ist, wurde im vorliegenden Bericht nach Aussage der Autoren erneut aufgegriffen. Eine in Auftrag gegebene Studie sollte mithilfe von qualitativen Interviews mit Imamen zum Thema Antisemitismus in muslimischen Gemeinden Einblick geben in einen Bereich, der seit Jahren im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht.



Nicht selten werde der Anschein erweckt, als seien „die Muslime“ die Hauptträger des Antisemitismus in diesem Land, heißt es in dem Bericht. Seit der Zuwanderung von Flüchtlingen seien solche Zuschreibungen noch einmal verstärkt wahrzunehmen.

Erste Annäherung an das Thema

Das habe dazu geführt, dass der Rechtsextremismus als zentrales Milieu antisemitischer Inhalte in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Antisemitismus in Deutschland in den Hintergrund getreten ist. Insbesondere muslimische Verbände und Moscheegemeinden würden undifferenziert als Hort antisemitischer Agitation gesehen und Imame als „Hassprediger“ charakterisiert.



Untersuchungen zu antisemitischen Einstellungen in muslimisch geprägten religiösen Milieus, die diese Vermutungen untermauern könnten, gebe es bisher jedoch kaum, deshalb bedeute die Studie zu Imamen eine erste Annäherung an das Thema. (hau/12.06.2017)