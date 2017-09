Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr in Mainz gefeiert. Es findet traditionell in dem Bundesland statt, das aktuell den Vorsitz im Bundesrat innehat. Bundesratspräsidentin ist derzeit die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). In der Mainzer Kaiserstraße, wo sich die Verfassungsorgane präsentieren, ist am 2. und 3. Oktober 2017 auch der Deutsche Bundestag vertreten. Das Bürgerfest beginnt am Montag, 2. Oktober, um 11 Uhr und endet am Dienstag, 3. Oktober, um 23 Uhr. Im Zentrum der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sind an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr sowohl das „Forum Plenarsaal“ als auch das Kommunikationsforum des Besucherdienstes des Bundestages geöffnet.

Besucher in der Rolle von Abgeordneten

Im Mittelpunkt steht im „Forum Plenarsaal“ ein interaktives Rollenspiel zu Funktion, Arbeitsweise und Geschichte des deutschen Parlaments. Besucherinnen und Besucher können sich in die Rolle von Abgeordneten begeben, dabei in einer inszenierten „Plenarsitzung“ den Alltag ihrer Volksvertreter erleben und mit anderen „Parlamentariern“ über ein aktuelles Thema abstimmen. Beim Betreten des Plenarsaals erhalten sie drei farbige Stimmkarten (blau für Zustimmung, rot für Ablehnung und weiß für Enthaltung).

Das „Forum Plenarsaal“ ist ein dem Plenarsaal im Reichstagsgebäude nachempfundener Saal, in dem bis zu 220 Besucher Platz finden. Die Rollenspiele begannen am 2. Oktober ab 11 Uhr stündlich mit einer Unterbrechung: Von 16 bis 17 Uhr findet eine Informationsveranstaltung des Deutschen Bundestages statt.

Fraktionen informieren

Am 3. Oktober beginnen die Rollenspiele um 10, 11 und 12 Uhr. Der Festakt des Bundespräsidenten in der Mainzer Rheingoldhalle wird ab 12 Uhr live in der Präsentation des Bundestages übertragen.

Höhepunkte im „Forum Plenarsaal“ sind am 3. Oktober Informationsveranstaltungen der vier Bundestagsfraktionen. Von 13 bis 13.45 Uhr sind Abgeordnete der Linken Ansprechpartner, von 14 bis 14.45 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion, von 15.30 bis 16 Uhr Abgeordnete der SPD und von 17 bis 17.45 Uhr Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen.

Bücher, Filme, Quiz, Kinderecke

Im Kommunikationsforum steht den Besuchern eine große Auswahl an Büchern, Filmen und Informationsmaterialien zum Deutschen Bundestag und seinen Abgeordneten zur Verfügung. Mitarbeiter des Deutschen Bundestages beantworten Fragen zum parlamentarischen Geschehen. Wer beim Bundestagsquiz nach „Dalli-Klick“-Art sein Wissen darüber unter Beweis stellen kann, darf auf einen attraktiven Preis hoffen.

Die Besucher können ferner ein Erinnerungsfoto von sich machen, wie Sie im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes stehen. Für Kinder ist eine Spielecke eingerichtet. Beim Basteln und Malen mit Karlchen Adler können sie spielerisch den Bundestag erfahren (mehr über Karlchen Adler auf www.kuppelkucker.de). (vom/27.09.2017)