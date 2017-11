Liveübertragung: Mittwoch, 22. November, 14 Uhr

Die SPD-Fraktion fordert ein Einwanderungsgesetz. Die Abgeordneten legen dazu dem Plenum einen Gesetzentwurf (19/44) vor, der die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte neu ordnen soll. Die erste Beratung der Vorlage soll am Mittwoch, 22. November 2017, voraussichtlich eine dreiviertel Stunde dauern. Im Anschluss an die Debatte soll der Entwurf an den noch zu konstituierenden Hauptausschuss überwiesen werden.

Steuerung der Einwanderung

Die Abgeordneten stellen fest, dass Deutschland wegen des demographischen Wandels auf die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sei. Allerdings habe der deutsche Gesetzgeber aufgrund der EU-Freizügigkeit kaum Spielräume, die Einwanderung von Unionsbürgern rechtlich zu steuern.



Die Steuerung der Kriterien, nach denen Drittstaatsangehörige nach Deutschland kommen können, würde hingegen dem Einfluss der deutschen Gesetze unterliegen. Diese Gestaltungsmöglichkeit sei in der Vergangenheit nicht ausreichend genutzt worden.

Einführung eines Punktesystems

Mit dem neu zu erarbeitenden Einwanderungsgesetz soll ein Punktesystem eingeführt werden, das die Einwanderung von Arbeitskräften nach den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes steuert. Es soll sich an qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten richten, die zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland einwandern.



Ausländische Fachkräfte sollen mit attraktiven Rahmenbedingungen zum Beispiel durch die Öffnung für Nichtakademiker, den Verzicht auf ein Mindestgehalt, die Abschaffung der Vorrangprüfung, eine erleichterte Anerkennung der Abschlüsse in Deutschland, den Nachzug der Kernfamilie und eine schnelle Niederlassungserlaubnis geworben werden. Zudem sollen Steuerungselemente eingeführt werden, um sowohl die Einwanderungskriterien als auch das Einwanderungskontingent flexibel den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes anpassen zu können. (eis/15.11.2017)