Liveübertragung: Mittwoch, 22. November, 14.45 Uhr

Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) will die Rückführung syrischer Flüchtlinge einleiten. Die Abgeordneten haben dazu einen Antrag (19/32) vorgelegt, der am Mittwoch, 22. November 2017, beraten werden soll. Ob der Antrag im Anschluss an die dreiviertelstündige Debatte bereits abgestimmt oder an den noch zu konstituierenden Hauptausschuss überwiesen wird, steht noch nicht fest.



„Mit Syrien verhandeln“

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, mit Syrien über die Rückführung der in Deutschland aufgenommenen schutzsuchenden Syrer zu verhandeln. Das Abkommnen solle sicherstellen, dass die Rückkehrer in Syrien nur in sicheren Gebieten untergebracht werden, dass ihre Versorgung mit dem Nötigsten gewährleistet wird und dass sie wegen eventuell gegen die syrische Regierung gerichteter Aktivitäten vor und während ihrer Flucht nicht verfolgt werden.



Syrien müsse der deutschen Botschaft jederzeit das Recht auf Zugang zu den Rückkehrern einräumen, damit Deutschland überprüfen könne, ob die syrischen Zusicherungen eingehalten wurden, heißt es in dem Antrag. Um schulpflichtige syrische Kinder auf die Rückkehr nach Syrien vorzubereiten, sollten syrische Lehrkräfte ihnen in Deutschland syrischen Schulunterricht erteilen.



Nach Abschluss des Abkommens solle das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei jedem für eine Rückführung in Betracht kommenden, jedoch nicht rückkehrwilligen Syrer umgehend prüfen, ob Regelungen des Asylgesetzes zum Widerruf der Asylberechtigung, der Flüchtlingseigenschaft oder des subsidiären Schutzes anzuwenden sind, und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um den Aufenthalt zu beenden. (eis/vom/16.11.2017)