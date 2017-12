Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Bekämpfung des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) soll bis Ende März 2018 verlängert werden. Das sieht ein Antrag der Bundesregierung (19/23) vor, den der Bundestag am Dienstag, 21. November 2017, nach erster Lesung gegen die Stimmen der AfD zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen hat.

Awacs-Flüge zur Luftraumaufklärung

Der Einsatz gegen die Terrororganisation IS dient nach Regierungsangaben dazu, dessen terroristische Handlungen zu verhüten und zu unterbinden. Damit unterstütze Deutschland Frankreich, den Irak und die internationale Koalition in ihrem Kampf gegen den IS „auf der Grundlage des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen“, wie es im Antrag heißt. Bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr könnten über dem Operationsgebiet des IS in Syrien, in Anrainerstaaten, deren Genehmigung vorliegt, sowie im östlichen Mittelmeer, im Persischen Golf, im Roten Meer und angrenzenden Seegebieten eingesetzt werden.

Die Awacs-Flüge zur Luftraumaufklärung („Airborne Early Warning and Control System“), bei denen Daten gewonnen und weitergegeben werden, finden den Angaben zufolge nur im Nato-Luftraum oder im internationalen Luftraum statt. Eine begrenzte Anzahl deutscher Soldatinnen und Soldaten soll auch in Stäben anderer Staaten und der internationalen Koalition eingesetzt werden, von denen eine Genehmigung der jeweiligen Regierung vorliegt. Für das erste Quartal 2018 werden Kosten von rund 22,7 Millionen Euro veranschlagt.

Die Bundeswehr beteiligt sich am Kampf gegen den IS durch Luftbetankung, Begleitschutz zur Sicherung des Marineverbandes, See- und Luftraumüberwachung, Awacs-Flüge der Nato, Aufklärung, Austausch und Abgleich von Lageinformationen sowie durch Führungs-, Verbindungs-, Schutz- und Unterstützungsaufgaben, zu denen auch die Rettung und Rückführung isolierten Personals zählen kann. (vom/21.11.2017)