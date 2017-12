Liveübertragung: Dienstag, 12. Dezember, 14.55 Uhr

Die Fraktion Die Linke will Massenentlassungen bei Unternehmensgewinnen verhindern. Dazu legen die Abgeordneten dem Bundestag am Dienstag 12. Dezember 2017, einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Beschäftigteninteressen zur ersten Beratung vor, die gegen 14.55 Uhr beginnen soll und etwa 45 Minuten dauern wird. Im Anschluss soll die Vorlage an den Hauptausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (eis/08.12.2017)