Sofortprogramme für mehr Personal in der Altenpflege und in Krankenhäusern fordern die Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dazu legen die Abgeordneten am Donnerstag, 18. Januar 2018, je einen Antrag für den Bereich der Altenpflege und den Bereich des Pflegepersonals im Krankenhaus vor, die erstmals im Plenum beraten werden sollen. Im Anschluss an die dreiviertelstündige Debatte sollen beide Vorlagen zur weiteren Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (eis/11.01.2018)