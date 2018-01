Liveübertragung: Donnerstag, 18. Januar, 18.05 Uhr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag, Klimaschutzzusagen einzuhalten und an den Zielen für 2020 festzuhalten. Der Bundestag will den Antrag am Donnerstag, 18. Januar 2018, eine Dreiviertelstunde lang beraten. Während die Grünen direkt darüber abstimmen lassen wollen, hat die CDU/CSU-Fraktion signalisiert, dass sie für eine Überweisung an den Umweltausschuss plädiert.



Mitberaten wird in diesem Zusammenhang ein weiterer Antrag der Grünen, den Ausbau der Windenergie zu sichern, den Klimaschutz voranbringen und den Standort Deutschland für Zukunftstechnologien erhalten. Diese Initiative soll im Anschluss zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. (eis/16.01.2018)