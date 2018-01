Türkische Truppen an der Grenze zu Syrien

Liveübertragung: Donnerstag, 1. Februar, 10.45 Uhr

Auf Verlangen der Linksfraktion debattiert der Bundestag am Donnerstag, 1. Februar 2018, in einer Aktuellen Stunde über die „Haltung der Bundesregierung zum Einmarsch der Türkei in die nordsyrische Region Afrin unter Einsatz von Panzern aus deutscher Produktion“. (vom/30.01.2018)