Liveübertragung: Freitag, 2. Februar, 9 Uhr

Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten „Jahreswirtschaftsbericht 2018“ und dem „Jahresgutachten 2017/2018 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (19/80) befasst sich der Bundestag am Freitag, 2. Februar 2018. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte werden die Vorlagen zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Wachstum von 2,2 Prozent für 2018 erwartet

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet laut seinem Gutachten für 2018 ein Wachstum von 2,2 Prozent. „Die finanzpolitische Lage in Deutschland ist derzeit gut“, stellen die Experten fest und verweisen auf einen erwarteten gesamtstaatlichen Überschuss von 31,3 Milliarden Euro für 2017. Es wäre der höchste Gesamtüberschuss von Bund, Ländern und Gemeinden seit der Wiedervereinigung.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Zahlen böten sich Entlastungen für Bürger an, schreibt das Gremium: „Mit einer Tarifreform der Einkommensteuer sollten Mehreinnahmen aus der Kalten Progression zurückgegeben werden." Die Abstimmung mit einer schrittweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags solle dafür sorgen, dass der finanzpolitische Spielrahmen nicht überschritten wird.

Höhere Bildungs- und Forschungsausgaben gefordert

Zugleich empfehlen die Experten verstärkte Investitionen im Bereich der Digitalisierung. Bei der Neujustierung der Wirtschaftspolitik sollten der Vorlage zufolge „die Herausforderungen der Zukunft im Mittelpunkt stehen, die sich aus Globalisierung, demografischem Wandel und Digitalisierung ergeben“.



Vorgeschlagen wird eine Digitalisierungskommission, die den Reformbedarf ausloten und investitionshemmende Regulierungen identifizieren und überprüfen soll. Der Sachverständigenrat fordert außerdem die Politik auf, einen innovationsoffenen Ordnungsrahmen zu schaffen. Sinnvoll sind nach Aussage der Experten auch höhere Bildungs- und Forschungsausgaben. (hau/24.01.2018)