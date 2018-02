Liveübertragung: Freitag, 2. Februar, 11.15 Uhr

Sanktionen im Hartz-IV-System und Leistungseinschränkungen bei der Sozialhilfe müssen aus Sicht der Fraktion Die Linke abgeschafft werden. Das fordern die Abgeordneten in einem Antrag, der am Freitag, 2. Februar 2018, durch den Bundestag beraten wird. Nach 45-minütiger Debatte soll die Vorlage an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Linke kritisiert „verfassungswidrige Aktivierungsideologie“

Mit Sanktionen und Leistungseinschränkungen sollen die Menschen „um jeden Preis dazu gebracht werden, Erwerbsarbeit anzunehmen“, schreibt die Fraktion. Eine solche „Aktivierungsideologie“ sei jedoch nicht nur verfassungswidrig, sondern auch zweckwidrig, weil sie die Position der Erwerbslosen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtere und unsichere Arbeitsverhältnisse fördere, kritisieren die Abgeordneten.



Gefordert wird ein Gesetzentwurf, der regeln soll, dass „in der bestehenden Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sämtliche Sanktionen und im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch die Leistungseinschränkungen ersatzlos aufgehoben“ werden. Ein Unterschreiten des menschenwürdigen Existenzminimums solle gesetzlich ausgeschlossen sein, verlangt die Linksfraktion. (hau/24.01.2018)