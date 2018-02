Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 11.35 Uhr

Sechs Anträge der Fraktionen zum Thema Klimaschutz stehen am Donnerstag, 22. Februar 2018, im Mittelpunkt einer 45-minütigen Debatte im Plenum. Erstmalig befasst sich der Bundestag dann mit einem Antrag der SPD mit dem Titel „Klimaziele verantwortungsbewusst erreichen“ sowie einer Vorlage der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Nationales Klimaschutzziel 2020 nicht aufgeben – CO 2 als Umweltschadstoff bekämpfen“. Diese Vorlagen werden im Anschluss an die Diskussion zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird voraussichtlich der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit übernehmen.

Über die drei Anträge, welche Bündnis 90/Die Grünen eingebracht haben, wird abschließend diskutiert und abgestimmt. Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat die Vorlagen beraten und wird dazu Beschlussempfehlungen vorlegen.

„Kohleausstieg einleiten“

Zum einen fordern die Grünen, den Kohleausstieg einzuleiten (19/83). Auch müsse dem Klimaziel 2020 oberste Priorität eingeräumt und ein entsprechendes Sofortprogramm eingebracht werden. Zudem solle Deutschland der bei der Klimakonferenz in Bonn (COP23) vorgestellten Globalen Allianz für den Kohleausstieg beitreten.

Höchste Priorität für das Klimaziel 2020 fordert die Fraktion auch in ihrem zweiten Antrag (19/449). Um das Ziel zu erreichen, schlagen die Grünen unter anderem vor, noch vor 2020 die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke stillzulegen. Das Klimaziel besagt, dass Deutschland bis 2020 im Vergleich zu 1990 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen will.

Ausbau der Windenergie

Im dritten Antrag (19/450) tritt die Fraktion dafür ein, die Windenergie auszubauen, den Klimaschutz voranzubringen und den Standort Deutschland für Zukunftstechnologien zu erhalten. Klimaziele seien nur erreichbar, wenn der Ausbau der Windkraft an Land gegenüber den bisherigen Planungen beschleunigt wird.



Die Begrenzung der Ausbaumenge auf zurzeit nur 2.900 Megawatt brutto jährlich sei auch aus Kostengründen nicht zu rechtfertigen und müsse deutlich angehoben werden. Die allermeisten der Projekte, die einen Zuschlag in den Ausschreibungsrunden erhalten hätten, seien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz privilegiert und hätten bisher keine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Der Windkraftausbau an Land drohe damit von jeweils rund 5.000 Megawatt neu installierter Leistung 2016 und 2017 auf 1.500 Megawatt oder weniger 2019 und 2020 einzubrechen. Die Fraktion verlangt daher unter anderem drei Sonderausschreibungen für Windkraft an Land in Höhe von jeweils 1.500 Megawatt für 2018, 2019 und 2020 mit der Maßgabe, dass Anlagen, die einen Zuschlag erhalten, innerhalb von 18 Monaten in Betrieb genommen werden. (sas/scr/07.02.2018)