Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 12.20 Uhr

Die Linke will die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund verbieten. Über einen entsprechenden Antrag der Fraktion berät der Bundestag erstmalig am Donnerstag, 22. Februar 2018. Für die Aussprache stehen 45 Minuten zur Verfügung. Danach soll die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung liegt voraussichtlich beim Ausschuss für Arbeit und Soziales. (sas/07.02.2018)