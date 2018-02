Liveübertragung: Freitag, 23. Februar, 10.05 Uhr

Über einen von der AfD-Fraktion vorgelegten Antrag auf „Prüfung und Überarbeitung des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrichtlinie bezüglich des Handwerkerwiderrufs“ diskutiert der Bundestag am Freitag, 23. Februar 2018. Für die Aussprache im Plenum stehen 45 Minuten zur Verfügung. Danach wird der Antrag zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung soll voraussichtlich der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz übernehmen.

Unternehmer muss über Widerrufsrecht informieren

Am 14. Juni 2013 hatte der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung beschlossen (17/12637, 17/13951), das am 13.Juni 2014 in Kraft trat. Damit wurden Vorgaben der EU-Richtlinie in das Bürgerliche Gesetzbuch übernommen. Verbraucher erhielten in der Regel für alle außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers geschlossenen Verträge ein 14-tägiges Widerrufsrecht, ohne Gründe angeben zu müssen.



Die Widerrufsfrist beginnt bei Werkverträgen mit Vertragsabschluss zu laufen, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht informiert wurde. Fehlt die Widerrufsbelehrung oder ist sie nicht ordnungsgemäß, verlängert sich das Widerrufsrecht des Verbrauchers auf zwölf Monate. Das Gesetz nennt einige Ausnahmefälle, in denen dem Verbraucher kein Widerrufsrecht zusteht, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.



Seit dem 1. Januar 2018 können Verbraucher auch Verträge über schlüsselfertige Neubauten und bei erheblichen Umbauarbeiten, die einem Neubau gleichkommen, widerrufen, und zwar unabhängig davon, wie und wo der Vertrag abgeschlossen wurde. Das Widerrufsrecht entfällt, wenn der Vertrag notariell beurkundet wurde. Das hatte der Bundestag am 9. März 2017 beschlossen, als er den Gesetzentwurf zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der bauvertragsrechtlichen Mängelhaftung annahm (18/8486, 18/11437). (sas/vom/07.02.2018)