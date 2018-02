Die FDP will eine Sonderabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter im Steuerrecht einführen.

Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 11.35 Uhr

Mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Sonder-AfA für digitale Wirtschaftsgüter – Steuerlicher Innovationsschub für die digitale Transformation von KMU“ befassen sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 1. März 2018, in erster Lesung. Die Aussprache dauert rund eine Dreiviertelstunde. Danach wird die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Federführend wird voraussichtlich der Finanzausschuss sein. (nal/23.02.2018)