Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 13.05 Uhr

„Chancen des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs nutzen“ lautet der Titel eines Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der am Donnerstag, 1. März 2018, in erster Lesung beraten werden soll. Während die Grünen über ihren Antrag direkt abstimmen lassen wollen, plädieren CDU/CSU, SPD und FDP für eine Überweisung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. (vom/27.02.2018)