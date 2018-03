Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble hat am Mittwoch, 14. März 2018, im Anschluss an die Wahl und Vereidigung der Bundeskanzlerin die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung bekanntgegeben. Während der vorangegangenen Sitzungsunterbrechung waren die Mitglieder der neuen Bundesregierung von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue zu Bundesministerinnen oder Bundesministern ernannt worden.

Nach Wiedereröffnung der unterbrochenen Bundestagssitzung verlas Schäuble ein Schreiben des Bundespräsidenten, wonach der Bundesregierung folgende Ministerinnen und Minister angehören:

Olaf Scholz (SPD, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler),

(SPD, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler), Horst Seehofer (CSU, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat),

(CSU, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat), Heiko Maas (SPD, Bundesminister des Auswärtigen),

(SPD, Bundesminister des Auswärtigen), Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie),

(CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Dr. Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz),

(SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz), Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales),

(SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Dr. Ursula von der Leyen (CDU, Bundesministerin der Verteidigung),

(CDU, Bundesministerin der Verteidigung), Julia Klöckner (CDU, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft),

(CDU, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft), Dr. Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend),

(SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit),

(CDU, Bundesminister für Gesundheit), Andreas Scheuer (CSU, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur),

(CSU, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur), Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit),

(SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), Anja Karliczek (CDU, Bundesministerin für Bildung und Forschung),

(CDU, Bundesministerin für Bildung und Forschung), Dr. Gerd Müller (CSU, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung),

(CSU, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Prof. Dr. Helge Braun (CDU, Bundesminister für besondere Aufgaben, Chef des Bundeskanzleramtes).

Folgende Abgeordnete unterstützen die jeweiligen Ministerinnen und Minister als Parlamentarische Staatssekretäre: