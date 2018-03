Für den „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung des Iraks“ hat sich die Bundesregierung am Donnerstag, 15. März 2018, in einem Antrag (19/1093) ausgesprochen. Das neue Bundeswehrmandat soll die derzeitige Ausbildungsmission im Nordirak ersetzen. Der Antrag wurde im Anschluss zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen.

Ausbildung der Ausbilder im Zentralirak

Die für den Einsatz vorgesehenen bis zu 800 deutschen Soldatinnen und Soldaten sollen längstens bis zum 31. Oktober 2018 entsandt werden können. Bisher standen für den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung. Ziel sei es, den Irak und die internationale Koalition gegen den IS zu unterstützen, und zwar auf der Grundlage des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen im Rahmen der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.

Der deutsche Beitrag diene dazu, heißt es in dem Antrag weiter, die Terrororganisation IS in Syrien und im Irak nachhaltig zu bekämpfen und die internationale Anti-IS-Koalition zu unterstützen, indem Luftbetankung, vor allem luft- und raumgestützte Aufklärung, und Stabspersonal zur Verfügung gestellt werden.

Beitrag zum „Fähigkeitsaufbau“ im Irak

Darüber hinaus solle der deutsche Beitrag zur Stabilisierung des Iraks beitragen. Dazu zählten militärische Ausbildungslehrgänge (vor allem Ausbildung der Ausbilder) und Maßnahmen des „Fähigkeitsaufbaus“ (Capacity Building) für die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte mit einem Fokus auf die zentralirakischen Streitkräfte.

Zum Auftrag gehört aber auch die See- und Luftraumüberwachung, auch durch Awacs-Flüge der Nato, bei denen die gewonnenen Daten an die Anti-IS-Koalition weitergegeben werden. In der nordirakischen Region Kurdistan, wo die Bundeswehr bisher kurdische Peschmerga-Kämpfer ausgebildet hat, sollen bis Ende Juni 2018 noch Koordinierungs- und Führungsaufgaben wahrgenommen werden. Dort sei der IS militärisch weitgehend zurückgedrängt. Das bisherige Ausbildungsmandat solle beendet werden.

Die Bundesregierung beziffert die einsatzbedingten Zusatzausgaben für den Zeitraum vom 1. April bis 31. Oktober auf voraussichtlich rund 69,5 Millionen Euro. (hau/15.03.2019)