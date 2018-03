Liveübertragung: Donnerstag, 22. März, 9 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt am Donnerstag, 22. März 2018, eine Regierungserklärung zur Finanz- und Haushaltspolitik der Bundesregierung in dieser Wahlperiode ab, an die sich eine Aussprache anschließt. Für Regierungserklärung und Aussprache sind insgesamt zwei Stunden vorgesehen. (sas/16.03.2018)