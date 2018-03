Liveübertragung: Mittwoch, 21. März, 14 Uhr

Im Anschluss an die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) findet am Mittwoch, 21. März 2018, eine Generalaussprache statt, in der es auch um die Arbeit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters (CDU) und die Arbeit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), geht. Beide Staatsministerinnen sind im Bundeskanzleramt angesiedelt. Für die Generalaussprache sind insgesamt zweieinhalb Stunden vorgesehen. (sas/16.03.2018)