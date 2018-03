Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 10.05 Uhr

Die AfD-Fraktion fordert die Einsetzung einer Enquete-Kommission „Direkte Demokratie auf Bundesebene“. Das geht aus einem Antrag hervor, der am Donnerstag, 19. April 2018, in erster Lesung eine Stunde lang im Plenum beraten wird. Danach soll die Vorlage zur weiteren federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen werden.

Abgeordnete und externe Sachverständige

Damit eine Enquete-Kommission eingesetzt wird, muss ein Viertel der Mitglieder des Bundestages einen entsprechenden Antrag vorlegen. Die Aufgabe einer solchen Kommission ist es, die Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe vorzubereiten. Ihre Mitglieder werden im Einvernehmen der Fraktionen benannt.

Enquete-Kommissionen bestehen aus Abgeordneten und externen Sachverständigen. Sie legen dem Bundestag Berichte und Empfehlungen bis zum Ende der Wahlperiode vor. Auf deren Grundlage kann der nächste Bundestag darüber entscheiden, ob die Enquete­-Kommission ihre Arbeit fortsetzt. (nal/27.03.2018)