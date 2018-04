Liveübertragung: Donnerstag, 26. April, 11.10 Uhr

Das Thema berufliche Bildung beschäftigt den Bundestag am Donnerstag, 26. April 2018. Die Abgeordneten diskutieren sowohl den Berufsbildungsbericht 2018 der Bundesregierung (19/1740) als auch drei Anträge aus den Reihen der Opposition. Nach 60-minütiger Debatte sollen der Bericht und die Anträge, die derzeit noch nicht vorliegen, zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Zahl der Ausbildungsverträge leicht gestiegen

Laut dem Berufsbildungsbericht lag die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Berichtszeitraum erneut über 520.000 und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Insbesondere die positive Entwicklung der betrieblichen Angebote trage zu dieser Entwicklung bei, schreibt die Bundesregierung. Was das Verhältnis von Angebot und Nachfrage angeht, so stünden 100 Ausbildungssuchenden knapp 105 Ausbildungsangebote gegenüber.

Weitgehend konstant sei die Zahl der ausbildungsbeteiligten Betriebe. Deren die Quote liege aber zum ersten Mal unter 20 Prozent. Zu diesem Rückgang hätten vor allem Kleinstbetriebe beigetragen. Zugleich sei die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplatzangebote um rund 10.000 gestiegen.

Antrag der FDP

Der von der FDP-Fraktion vorgelegte Antrag (19/1835) trägt den Titel „Ein Update für die berufliche Bildung – Exzellenzinitiative, Digitalisierung und flexible Ausbildungsstrukturen auf den Weg bringen“. Die FDP fordert die Bundesregierung auf, eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf den Weg zu bringen und die Chancen der Digitalisierung stärker für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung zu nutzen.

Berufsschulen sollten pro Schülerin oder Schüler mindestens 1.000 Euro über fünf Jahre erhalten, die sie möglichst frei zur Verbesserung ihrer digitalen Ausstattung verwenden können. Die FDP regt zudem die Gründung eines Zentrums für digitale Berufsbildung an, das etwa am Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt sein könnte. Seine Aufgabe wäre die Beratung von Berufsschulen und ausbildenden Betrieben in der Konzeption und Umsetzung digitaler Ausbildungsangebote.

Antrag der Linken

Die Initiative der Linksfraktion (19/1830) fordert, Konsequenzen aus dem Berufsbildungsbericht zu ziehen, jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen und die Ausbildungsqualität zu verbessern. Allen jungen Menschen solle es ermöglicht werden, eine vollqualifizierende, mindestens dreijährige Ausbildung aufzunehmen. Durch eine solidarische Umlagefinanzierung sollen alle Betriebe für die Ausbildung junger Menschen in die Pflicht genommen werden. Gemeinsam mit den Kammern solle die Möglichkeit der überbetrieblichen Ausbildung verstärkt genutzt werden, um die Ausbildungsbeteiligung kleinerer Unternehmen zu erhöhen, die Qualität solcher Ausbildungen zu sichern und überbetriebliche Ausbildungen und Verbundausbildungen zu fördern.

Zudem will Die Linke, dass im Berufsbildungsgesetz eine Mindestausbildungsvergütung festgelegt wird, die einheitlich bei 80 Prozent der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen aller Branchen des jeweiligen Ausbildungsjahres liegen soll. Auch sollten Berufsschulzeiten vollständig auf die betriebliche Ausbildungszeit angerechnet werden.

Antrag der Grünen

Die Grünen haben ihre avisierte Vorlage betitelt mit: „Bildungsgerechtigkeit schafft Zukunftsfähigkeit – Aus- und Weiterbildung garantieren, Fachkräfte sichern“ (19/1795). Darin fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, mit Sozialpartnern, Ländern und Kommunen über einen Berufsbildungspakt für Fachkräfte zu verhandeln. Darin solle der Bund eine Ausbildungsgarantie in der beruflichen Erstausbildung geben, damit benachteiligte Jugendliche die Chance auf einen direkten Einstieg in eine vollqualifizierende Ausbildung ohne Warteschleifen erhalten.

Die Fraktion will ferner, dass die Ausbildungsbeteiligung bei allen Betriebsgrößen gesteigert wird, um den „Sinkflug der Ausbildungsbetriebsquote“ umzukehren und mehr Betriebe für die duale Ausbildung zu gewinnen. Bei der beruflichen Weiterbildung plädieren die Grünen dafür, bundesgesetzlich einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung zu verankern. (hau/25.04.2019)