Die AfD-Fraktion will die „kalte Progression“ bei der Einkommensteuer abschaffen. Dazu hat die Fraktion einen Antrag (19/1844) vorgelegt, der am Donnerstag, 26. April 2018, eine Stunde lang debattiert und anschließend zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden soll.

Gehaltserhöhung verliert an Wert

Unter der „kalten Progression“ wird eine Steuermehrbelastung verstanden, die im zeitlichen Verlauf entsteht, wenn die Eckwerte eines progressiven Steuertarifs nicht an die Preissteigerungsrate angepasst werden. Im weiteren Sinne wird darunter auch die Steuermehrbelastung verstanden, die dann eintritt, wenn die Tarifeckwerte nicht an die durchschnittliche Einkommensentwicklung angepasst werden.

Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie durch eine Gehaltserhöhung in eine höhere Steuerstufe rutschen können, wodurch die Gehaltserhöhung – in Abhängigkeit von der Höhe der Inflation –deutlich an Wert verliert. Im Extremfall kann der Nettolohn sogar sinken.

AfD: Regierung soll Lösungsmodelle vorschlagen

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, gesetzgeberische Lösungsmodelle zur Beratung in den Bundestag einzubringen, welche die Effekte heimlicher Steuererhöhungen möglichst vermeiden, mindestens jedoch einen jeweils zeitnahen gleichwertigen Belastungsausgleich für alle Steuerpflichtigen gewährleisten.

In einer deutlichen Mehrzahl der Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) existieren nach AfD-Angaben Mechanismen, die die versteckten Steuererhöhungen kompensieren sollen, von Überprüfungsklauseln bis zur vorgeschriebenen Indexierung der Steuertarife. Jährliche Indexierungen der Tarifeckwerte und der typisierten Abzugsbeträge fänden in den USA, in Großbritannien, in Kanada, Schweden, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Finnland und in anderen Staaten statt. (hau/vom/25.04.2018)