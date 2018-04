Liveübertragung: Donnerstag, 26. April, 12.15 Uhr

Am Donnerstag, 26. April 2018, berät der Deutsche Bundestag eine Stunde lang über einen von der FDP-Fraktion vorgelegten Antrag (19/1836) mit dem Titel „Zeichen setzen für Menschen mit Behinderungen durch Änderung des Schwerbehindertenausweises in Teilhabeausweis“. Die Vorlage soll anschließend zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, die Schwerbehindertenausweisverordnung insoweit abzuändern, dass der bisherige Schwerbehindertenausweis zukünftig Teilhabeausweis heißt. Dabei müsse sichergestellt werden, dass der Ausweis weiterhin die inhaltlichen Anforderungen des Paragraf 152 SGB IX für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen gesetzlich zustehen, erfüllt.

Umbenennung als Folge eines Paradigmenwechsels

Die Fraktion begründet die Forderung damit, dass mit der UN-Behindertenrechtskonvention die an Begabungen orientierte Personenzentriertheit die bis dato geltende Orientierung an Defiziten und Einschränkungen abgelöst habe. Im Bundesteilhabegesetz sei dieser Paradigmenwechsel bereits vollzogen worden. Das Ziel müsse eine Gesellschaft mit Teilhabe in weitgehend barrierefreier Umwelt sein.

Deshalb soll auch eine grundsätzliche Änderung der Bezeichnung Schwerbehindertenausweis diesem neuen Ansatz folgen. Mit der Änderung der Bezeichnung von „Schwerbehindertenausweis“ in „Teilhabeausweis“ würde die veränderte Rechtslage sprachlich umgesetzt und trage zudem einem erkennbaren Bedürfnis vieler Betroffener Rechnung. (hau/eis/25.04.2018)