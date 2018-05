Die Deutsch-Französische Arbeitsgruppe zum Élysée-Vertrag tritt am Donnerstag, 17. Mai 2018, zu einer viereinhalbstündigen öffentlichen Anhörung von Interessenvertretern aus der deutschen und französischen Zivilgesellschaft zusammen. Die Sitzung unter Vorsitz des CDU-Abgeordneten Andreas Jung und der französischen Abgeordneten Sabine Thillaye und Christophe Arend (beide La République en marche) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin. Von 12.30 bis 14 Uhr ist eine Pause vorgesehen.

Vier Themenblöcke

Im ersten Themenblock von 11.30 bis 12.30 Uhr geht es um Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik sowie um Fragen der Migration und Integration. Dazu sind fünf Interessenvertreter geladen. Von 14 bis gegen 15.15 Uhr folgen die Themen Jugend, Bildung, Sprache, Kultur und Städtepartnerschaften mit sechs Interessenvertretern. Wirtschaft, Soziales und Innovation bestimmen den dritten Themenblock von 15.30 bis 17 Uhr. Sechs Interessenvertreter sollen dazu Rede und Antwort stehen. Schließlich stehen die Themen Energie, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung mit zwei Interessenvertretern im Mittelpunkt des vierten Themenblocks bis 17.30 Uhr.

Die Deutsch-Französische Arbeitsgruppe zum Élysée-Vertrag setzt sich aus 18 Mitgliedern zusammen, darunter neun Abgeordnete des Deutschen Bundestages und neun Abgeordnete der französischen Nationalversammlung. Die deutschen Mitglieder haben sich am 1. März 2018 unter Vorsitz von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble konstituiert.

Weitere Anhörung im Juli in Straßburg

Die Einsetzung der Arbeitsgruppe war am 22. Januar 2018 anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) von beiden Parlamenten beschlossen worden. Die Arbeitsgruppe soll einen Vorschlag für ein „Deutsch-Französisches Parlamentsabkommen“ erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe hatte erstmals am 11. April 2018 in Paris gemeinsam getagt. Sie unterstreicht mit der Anhörung, dass sie an den Verhandlungen der Regierung zu beteiligen und die Zivilgesellschaft in die Aktualisierung des Élysée-Vertrags einzubeziehen ist. Eine weitere Anhörung ist für den 12. und 13. Juli 2018 in Straßburg zu den Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich geplant. (vom/11.05.2018)

